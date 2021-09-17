У турецькому Мармарисі сталась нова пожежа через удар блискавки

Увечері 16 вересня у лісових насадженнях в районі Мармариса, що на півдні Туреччини, який серйозно постраждав від пожеж влітку, сталося нове займання внаслідок влучання блискавки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Пожежа почалася увечері 16 вересня після влучання блискавки, але цього разу не переросла у масштабне стихійне лихо.

До боротьби з вогнем були залучені 50 пожежників, один гелікоптер та інша техніка. Після роботи протягом однієї години вогонь загасили, вигоріла незначна площа.

Нагадаємо, з 28 липня протягом двох тижнів південь Туреччини потерпав від масштабних лісових пожеж, яким сприяла надзвичайна спека і сухість. Вогонь підійшов у тому числі до популярних курортів. Внаслідок стихійного лиха загинули вісім людей та понад 800 постраждали.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Як відомо, від пожеж цього літа потерпали усі середземноморські країни. Днями завершили гасити масштабну пожежу в іспанській Андалусії, що спустошила майже 10 000 гектарів.