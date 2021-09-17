В турецком Мармарисе произошел новый пожар из-за удара молнии

Вечером 16 сентября в лесных насаждениях в районе Мармариса на юге Турции, серьезно пострадавшего от пожаров летом, произошло новое возгорание вследствие попадания молнии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Пожар начался вечером 16 сентября после попадания молнии, но на этот раз не перерос в масштабное стихийное бедствие.

К борьбе с огнем были привлечены 50 пожарных, один вертолет и другая техника. В течение часа огонь потушили, выгорела незначительная площадь.

Напомним, с 28 июля в течение двух недель юг Турции страдал от масштабных лесных пожаров, которым способствовали чрезвычайная жара и сухость. Огонь подошел в том числе к популярным курортам. В результате стихийного бедствия погибли восемь человек и более 800 пострадали.

О последствиях пожара в Турции смотрите материал на Youtube-канале "Европейской правды".

Как известно, от пожаров этим летом страдали все средиземноморские страны. На днях завершили тушить масштабный пожар в испанской Андалусии, опустошивший почти 10 тысяч гектаров.