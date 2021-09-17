Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В турецком Мармарисе произошел новый пожар из-за удара молнии

Пятница, 17 сентября 2021, 10:09

Вечером 16 сентября в лесных насаждениях в районе Мармариса на юге Турции, серьезно пострадавшего от пожаров летом, произошло новое возгорание вследствие попадания молнии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Пожар начался вечером 16 сентября после попадания молнии, но на этот раз не перерос в масштабное стихийное бедствие.

К борьбе с огнем были привлечены 50 пожарных, один вертолет и другая техника. В течение часа огонь потушили, выгорела незначительная площадь.

Напомним, с 28 июля в течение двух недель юг Турции страдал от масштабных лесных пожаров, которым способствовали чрезвычайная жара и сухость. Огонь подошел в том числе к популярным курортам. В результате стихийного бедствия погибли восемь человек и более 800 пострадали.

О последствиях пожара в Турции смотрите материал на Youtube-канале "Европейской правды".

Как известно, от пожаров этим летом страдали все средиземноморские страны. На днях завершили тушить масштабный пожар в испанской Андалусии, опустошивший почти 10 тысяч гектаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua

Статьи

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Какой курс изберут западные страны в отношении захваченного Афганистана и, в частности, нового правительства, сформированного талибами?
17 сентября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды