Найбільший аеропорт Мілану закривали на кілька годин через аномальну зливу

Через аномальну негоду на півночі Італії ввечері 16 вересня міжнародний аеропорт Мілан-Мальпенса більш ніж на дві години зупинив роботу, літаки спрямовували до інших аеропортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

За півтори години випало 87 мм опадів. Рівень води на злітних смугах піднявся настільки, що відправляти чи приймати рейси стало неможливо. Аеропорт не працював з 19-00 до 21:15.

Були затоплені також прилеглі дороги, підземні переходи, багато людей опинились заручниками у своїх автомобілях і потребували допомоги рятувальних команд.

#Maltempo #Varese, nella clip le operazioni di soccorso effettuate dai #vigilidelfuoco fluviali a bordo di un gommone per evacuare trenta persone bloccate nelle proprie auto dall'acqua, nella zona cargo dello scalo dell’aeroporto #Malpensa #16settembre pic.twitter.com/lYq4asEoFX — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2021

Від підтоплень і поламаних дерев постраждали не лише прилеглі до аеропорту території, але й Мілан, особливо його південні райони.

Нагадаємо, днями рекордні опади зафіксували також на півдні Франції, в багатьох місцях затопило дороги і житлові будинки.