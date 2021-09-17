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Найбільший аеропорт Мілану закривали на кілька годин через аномальну зливу

П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:17

Через аномальну негоду на півночі Італії ввечері 16 вересня міжнародний аеропорт Мілан-Мальпенса більш ніж на дві години зупинив роботу, літаки спрямовували до інших аеропортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

За півтори години випало 87 мм опадів. Рівень води на злітних смугах піднявся настільки, що відправляти чи приймати рейси стало неможливо. Аеропорт не працював з 19-00 до 21:15.

Були затоплені також прилеглі дороги, підземні переходи, багато людей опинились заручниками у своїх автомобілях і потребували допомоги рятувальних команд. 

Від підтоплень і поламаних дерев постраждали не лише прилеглі до аеропорту території, але й Мілан, особливо його південні райони.

Нагадаємо, днями рекордні опади зафіксували також на півдні Франції, в багатьох місцях затопило дороги і житлові будинки. 

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Італія
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