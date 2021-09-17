Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Крупнейший аэропорт Милана закрывали на несколько часов из-за аномального ливня

Пятница, 17 сентября 2021, 12:17

Из-за аномальной непогоды на севере Италии вечером 16 сентября Международный аэропорт Милан-Мальпенса более чем на два часа остановил работу, самолеты направляли в другие аэропорты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

За полтора часа выпало 87 мм осадков. Уровень воды на взлетных полосах поднялся настолько, что отправлять или принимать рейсы стало невозможно. Аэропорт не работал с 19:00 до 21:15.

Были затоплены также прилегающие дороги, подземные переходы, многие оказались заложниками в своих автомобилях и нуждались в помощи спасательных команд. 

От подтоплений и поломанных деревьев пострадали не только прилегающие к аэропорту территории, но и Милан, особенно его южные районы.

Напомним, на днях рекордные осадки зафиксировали на юге Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua

Статьи

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Какой курс изберут западные страны в отношении захваченного Афганистана и, в частности, нового правительства, сформированного талибами?
17 сентября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды