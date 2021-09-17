Крупнейший аэропорт Милана закрывали на несколько часов из-за аномального ливня

Из-за аномальной непогоды на севере Италии вечером 16 сентября Международный аэропорт Милан-Мальпенса более чем на два часа остановил работу, самолеты направляли в другие аэропорты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

За полтора часа выпало 87 мм осадков. Уровень воды на взлетных полосах поднялся настолько, что отправлять или принимать рейсы стало невозможно. Аэропорт не работал с 19:00 до 21:15.

Были затоплены также прилегающие дороги, подземные переходы, многие оказались заложниками в своих автомобилях и нуждались в помощи спасательных команд.

#Maltempo #Varese, nella clip le operazioni di soccorso effettuate dai #vigilidelfuoco fluviali a bordo di un gommone per evacuare trenta persone bloccate nelle proprie auto dall'acqua, nella zona cargo dello scalo dell’aeroporto #Malpensa #16settembre pic.twitter.com/lYq4asEoFX — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2021

От подтоплений и поломанных деревьев пострадали не только прилегающие к аэропорту территории, но и Милан, особенно его южные районы.

Напомним, на днях рекордные осадки зафиксировали на юге Франции.