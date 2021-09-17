Як Грузія свариться з ЄС та входить у ще більшу кризу

Політична криза у Грузії, що триває вже майже рік, незабаром може вийти на новий, безпрецедентно високий рівень.

Про те, що відбувається у країні, читайте в цікавому матеріалі редактору "Європейської правди" Юрія Панченка Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу.

Вже за два тижні в Грузії пройдуть нові вибори. Зазвичай місцеві вибори, а у країні 2 жовтня будуть обирати представників місцевої влади, не мають значного загальнополітичного впливу та не притягують до себе значної міжнародної уваги.

Проте цього разу все інакше.

Щоб гарантувати собі перемогу на цих виборах, грузинська влада вже пішла на істотне загострення відносин із Заходом. А опозиція, чиї шанси отримати перемогу за результатами виборів мінімальні, вже готується до їх оскарження та вуличних протестів.

І без того гарячу передвиборчу ситуацію додатково підігрів витік записів, зроблених, ймовірно, грузинськими спецслужбами. Серед іншого, об’єктами прослуховування стали дипломати, що додатково погіршує відносини офіційного Тбілісі із Заходом.

Грузинські опозиційні телеканали отримали посилання на сайт, де знаходилися тисячі файлів із записами розмов.

Серед іншого, оприлюднено записи розмов дипломатів, співробітників посольства США та посла Ізраїлю. При цьому не виключено, що згодом будуть знайдені записи й інших послів.

Записи відносно свіжі, що означає, що до стеження за дипломатами – а це брутальне порушення Віденської конвенції – причетна нинішня влада.

Ще донедавна 2 жовтня вважалося днем, коли буде отримано відповідь на ключове політичне питання: бути чи не бути у Грузії достроковим парламентським виборам.Переобрання парламенту – ключова вимога опозиції, яка вважає минулорічні вибори фальсифікованими.

Все змінилося разом із включенням у переговорний процес Євросоюзу (за підтримки США). Угода передбачала проведення дострокових виборів у 2022 році, але за умови, якщо на місцевих виборах 2 жовтня "Грузинська мрія" отримає підтримку, меншу за 43%. Крім того, передбачала і низку інших демократичних перетворень, стан виконання яких владою від самого початку критикував ЄС.

Наприкінці липня "Грузинська мрія" заявила про вихід з угоди.

Тому, як стверджують у партії влади, дострокові парламентські вибори не відбудуться, навіть якщо 2 жовтня за "Мрію" проголосує лише 1% грузинів.

Але чому цього разу грузинська опозиція має більше шансів на успіх та що буде посилювати напруження в країні, читайте в статті Юрія Панченка Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу.