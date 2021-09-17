Как Грузия ссорится с ЕС и входит в еще больший кризис

Политический кризис в Грузии, который продолжается уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень.

О том, что происходит в стране, читайте в интересном материале редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Две недели до взрыва: почему новые выборы заведут Грузию в еще более глубокий кризис.

Уже через две недели в Грузии пройдут новые выборы. Обычно местные выборы, а в стране 2 октября будут избирать представителей местной власти, не имеют значительного общеполитического влияния и не привлекают к себе значительного международного внимания.

Однако на этот раз все иначе.

Чтобы гарантировать себе победу на этих выборах, грузинские власти уже пошли на существенное обострение отношений с Западом.

И без того горячую предвыборную ситуацию дополнительно подогрела утечка записей, сделанных, вероятно, грузинскими спецслужбами. Среди прочего, объектами прослушивания стали дипломаты, что дополнительно ухудшает отношения официального Тбилиси с Западом.

Грузинские оппозиционные телеканалы получили ссылку на сайт, где находились тысячи файлов с записями.

Среди прочего, обнародованы записи разговоров дипломатов, сотрудников посольства США и посла Израиля. При этом не исключено, что со временем будут найдены записи и других послов.

Записи относительно свежие, что означает, что к слежке за дипломатами - а это грубое нарушение Венской конвенции - причастна нынешняя власть.

Еще недавно 2 октября считалось днем, когда будет получен ответ на ключевой политический вопрос: быть или не быть в Грузии досрочным парламентским выборам. Переизбрание парламента - ключевое требование оппозиции, которые считают прошлогодние выборы сфальсифицированными.

Все изменилось вместе с включением в переговорный процесс Евросоюза (при поддержке США). Соглашение предусматривало проведение досрочных выборов в 2022 году, но при условии, если на местных выборах 2 октября "Грузинская мечта" получит поддержку, меньше 43%. Кроме того, соглашение предусматривало и ряд других демократических преобразований, состояние выполнения которых власти изначально критиковал ЕС.

В конце июля "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения.

Поэтому, как утверждают в партии власти, досрочные парламентские выборы не состоятся, даже если 2 октября за "Мечту" проголосует только 1% грузин.

Но почему на этот раз грузинская оппозиция имеет больше шансов на успех и что будет усиливать напряжение в стране, читайте в статье Юрия Панченко Две недели до взрыва: почему новые выборы заведут Грузию в еще более глубокий кризис.