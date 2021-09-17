Прем'єр Баварії розкритикував університети за вимогу використовувати гендерно нейтральну мову

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер піддав критиці університети, які вимагають від співробітників і студентів використовувати гендерно нейтральну мову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Баварський прем'єр наказав переглянути академічні рекомендації, які використовуються для обходу традиційного використання чоловічих і жіночих форм іменників.

"Баварія - вільна земля, а не земля ідеологічної обробки. Будь-хто може використовувати мову як завгодно, але кожен повинен проявляти чуйність і повагу в своїй мові", - сказав він.

Зьодер сказав, що для викладачів неприпустимо ставити оцінки своїм студентам за те, що вони не прийняли нові гендерні конвенції.

"Ви повинні мати можливість продовжувати говорити "мати" і "батько". Необов'язково говорити "Батько один" і "Батько два". Я не хочу, щоб мої діти зверталися до мене як до "Батько один", - сказав він.

Минулого місяця дев'ять університетів у південно-західній Німеччині, в тому числі Констанц і Штутгарт, розробили загальні керівні принципи, які застерігають від використання чоловічих форм слів для позначення груп чоловіків і жінок. У 2018 році Рада німецької орфографії випустила рекомендацію щодо гендерно-нейтральної термінології.

У ній йшлося про те, що німці повинні "звернути увагу на різні стилі письма для опису різних статей", які можуть виникнути. Але Рада також зазначила, що "вони не можуть претендувати на універсальність або обов'язкову силу писемної мови".

Нагадаємо, у лютому Конституційний суд Німеччини відхилив позов щодо недостатнього представництва жінок в парламенті країни.