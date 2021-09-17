Премьер Баварии раскритиковал университеты за требование использовать гендерно нейтральный язык

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зьодер подверг критике университеты, которые требуют от сотрудников и студентов использовать гендерно нейтральный язык.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Баварский премьер приказал пересмотреть академические рекомендации, которые используются для обхода традиционного использования мужских и женских форм существительных.

"Бавария - свободная земля, а не земля идеологической обработки. Любой может использовать язык как угодно, но каждый должен проявлять чуткость и уважение в своей речи", - сказал он.

Зьодер сказал, что для преподавателей недопустимо ставить оценки своим студентам за то, что они не приняли новые гендерные конвенции.

"Вы должны иметь возможность продолжать говорить "мать" и "отец". Необязательно говорить "родитель один" и "родитель два". Я не хочу, чтобы мои дети обращались ко мне как к "родителю один", - сказал он.

В прошлом месяце девять университетов в юго-западной Германии, в том числе в Констанце и Штутгарте, разработали общие руководящие принципы, которые предостерегают от использования мужских форм слов для обозначения групп мужчин и женщин. В 2018 году Совет немецкой орфографии выпустил рекомендацию по гендерно нейтральной терминологии.

В ней говорилось о том, что немцы должны "обратить внимание на разные стили письма для описания различных полов", которые могут возникнуть. Но Совет также отметил, что "они не могут претендовать на универсальность или обязательную силу письменной речи".

Напомним, в феврале Конституционный суд Германии отклонил иск о недостаточном представительстве женщин в парламенте страны.