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Сан-Марино проведе референдум щодо скасування заборони на аборти, затвердженої 156 років тому

П'ятниця, 17 вересня 2021, 17:04

У Сан-Марино 26 вересня відбудеться референдум щодо легалізації абортів, які були визнані кримінальним злочином законом, що не мінявся з 1865 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Сан-Марино з населенням 33 тисячі осіб залишається однією з останніх країн Європи, де діє повна заборона на аборти.

На референдум виноситься пропозиція дозволити аборти на терміні до 12 тижнів вагітності. Після дванадцятого тижня процедура буде дозволена тільки в тому випадку, якщо життя матері перебуває в небезпеці або якщо є аномалії плоду.

Аборт в Сан-Марино карається тюремним ув'язненням на термін від 3 до 6 років, що змушує жінок переривати вагітність в Італії, де аборт був легалізований після референдуму 1978 року. Процедура коштує від 1500 до 2000 євро.

За останні два десятиліття були спроби легалізувати аборти, але всі вони були відкинуті урядами, в основному консервативними. Державою керує Християнсько-демократична партія, політична сила, тісно пов'язана з католицькою церквою. Партія закликала людей проголосувати проти легалізації абортів.

Сан-Марино давно відстає у сфері прав жінок. Жінки отримали право голосу лише в 1964 році, а розлучення було введено в 1986 році.

Перші дві жінки були обрані до уряду в 1974 році. Чотири роки по тому була обрана третя - Марія Леа Педіні-Анджеліні. У 1981 році вона стала першою жінкою в Сан-Марино, обраною капітаном-регентом або главою держави.

Нагадаємо, у червні більшість виборців Гібралтару на референдумі підтримали пом'якшення суворого законодавства про аборти.

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ЄвроЖиття
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