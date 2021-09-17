Сан-Марино проведет референдум об отмене запрета на аборты, введенного 156 лет назад

В Сан-Марино 26 сентября состоится референдум о легализации абортов, которые были признаны уголовным преступлением законом, не менявшимся с 1865 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сан-Марино с населением 33 000 человек остается одной из последних стран, где действует полный запрет на аборты.

На референдум выносится предложение разрешить аборты на сроке до 12 недель беременности. После двенадцатой недели процедура будет разрешена только в том случае, если жизнь матери находится в опасности или если есть аномалии плода.

Аборт в Сан-Марино наказывается тюремным заключением на срок от 3 до 6 лет, что заставляет женщин прерывать беременность в Италии, где аборт был легализован после референдума 1978 года. Процедура стоит от 1500 до 2000 евро.

За последние два десятилетия были попытки легализовать аборты, но все они были отвергнуты правительствами, в основном консервативными. Государством руководит Христианско-демократическая партия, политическая сила, тесно связанная с католической церковью. Партия призвала людей проголосовать против легализации абортов.

Сан-Марино давно отстает в области прав женщин. Женщины получили право голоса только в 1964 году, а развод был введен в 1986 году.

Первые две женщины были избраны в правительство в 1974 году. Четыре года спустя была выбрана третья - Мария Леа Педини-Анджелини. В 1981 году она стала первой женщиной в Сан-Марино, выбранной капитаном-регентом или главой государства.

Напомним, в июне большинство избирателей Гибралтара на референдуме поддержали смягчение сурового законодательства об абортах.