У Данії почався суд щодо колишньої міністерки імміграції Інгер Стойберг за звинуваченнями у порушенні своїми вказівками чинного законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Верховний суд повинен буде встановити, чи міністерка тиснула на команду свого відомства, щоб там погодилися виконувати вказівки, які явно суперечили законодавству, та чи вважати Стойберг відповідальною за невиправдане і незаконне розділення молодих пар шукачів притулку у центрах для мігрантів, якщо один з подружжя чи партнерів був неповнолітній, без оцінки кожного випадку окремо та незалежно від наявності спільних дітей. Останнє є порушенням ст. 8 Європейської конвенції з прав людини та деяких положень законодавства Данії. Стойберг відстоює свої дії аргументом про те, що багато таких дівчат могли бути видані заміж примусово.

У суді починається презентація фактів у справі, під час якої прокурори спробують переконати, що Стойберг порушила специфічний закон, що застосовується до міністрів - щодо нехтування чинним законодавством через порушення або незнання.

Суд, який розглядає справи, в яких міністри звинувачуються у неправомірній поведінці і зловживанні службовим становищем, востаннє використовувався в Данії в 1995 році. Це лише шостий подібний процес.

Якщо Стойберг визнають винною, їй загрожує до 2 років позбавлення волі.