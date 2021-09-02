В Дании начался суд над бывшим министром иммиграции Ингер Стойберг по обвинению в нарушении своими указаниями действующего законодательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Верховный суд должен будет установить, оказывала ли министр давление на команду своего ведомства, чтобы там согласились выполнять указания, которые явно противоречили законодательству, и считать ли Стойберг ответственной за неоправданное и незаконное разделение молодых пар, ищущих убежища в центрах для мигрантов, если один из супругов или партнеров был несовершеннолетним, без оценки каждого случая отдельно и независимо от наличия общих детей. Последнее является нарушением ст. 8 Европейской конвенции по правам человека и некоторых положений законодательства Дании. Стойберг отстаивает свои действия аргументом о том, что много таких девушек могли быть выданы замуж принудительно.

В суде начинается презентация фактов по делу, во время которой прокуроры попытаются убедить, что Стойберг нарушила специальный закон, который применяется к министрам - о пренебрежении действующим законодательством из-за нарушения или незнания.

Суд, рассматривающий дела, в которых министры обвиняются в неправомерном поведении и злоупотреблении служебным положением, в последний раз использовался в Дании в 1995 году. Это лишь шестой подобный процесс.

Если Стойберг признают виновной, ей грозит до двух лет лишения свободы.