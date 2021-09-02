Болгарія, аутсайдер вакцинації в ЄС, вводить нові обмеження

Болгарія, яка займає останнє місце в ЄС за темпами вакцинації, запровадить нові коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Глава МОЗ заявив в четвер, що балканські країни готуються до сплеску епідемії, тому ресторани і бари будуть зачинятися о 22:00.

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"Тут немає місця паніці. Ситуація серйозна, але не вийшла з-під контролю. Низький відсоток щеплень змушує нас вводити ці заходи", - заявив журналістам виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Згідно з новими обмеженням, які діятимуть до кінця жовтня, музичні фестивалі будуть заборонені, а кінотеатри і театри повинні приймати лише 50% відвідувачів.

За словами Кацарова, учням буде дозволено відвідувати заняття з початком навчального року 15 вересня. Але він попередив, якщо кількість інфекцій продовжить рости, їм, можливо, доведеться перейти на онлайн-навчання.

У четвер в Болгарії з населенням 7 мільйонів осіб було зареєстровано близько 1 745 нових випадків зараження, в результаті чого число активних інфекцій досягло 32 192.

З початку пандемії у Болгарії померли близько 18 950 осіб.

У Болгарії повністю вакциновано від коронавірусу 20,3% населення.