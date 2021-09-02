Болгария, аутсайдер вакцинации в ЕС, вводит новые ограничения

Болгария, которая занимает последнее место в ЕС по темпам вакцинации, введет новые коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Глава Минздрава заявил в четверг, что балканские страны готовятся к всплеску эпидемии, поэтому рестораны и бары будут закрываться в 22:00.

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"Здесь нет места панике. Ситуация серьезная, но не вышла из-под контроля. Низкий процент прививок заставляет нас вводить эти меры", - заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Стойчо Кацаров.

Согласно новым ограничениям, которые будут действовать до конца октября, музыкальные фестивали будут запрещены, а кинотеатры и театры должны принимать только 50% посетителей.

По словам Кацарова, ученикам будет разрешено заниматься с началом учебного года 15 сентября. Но он предупредил, если количество инфекций продолжит расти, им, возможно, придется перейти на онлайн-обучения.

В четверг в Болгарии с населением 7 млн человек было зарегистрировано около 1745 новых случаев заражения, в результате чего число активных инфекций достигло 32 192.

С начала пандемии в Болгарии умерли около 18 950 человек.

В Болгарии полностью вакцинированы от коронавируса 20,3% населения.