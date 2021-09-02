Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Болгария, аутсайдер вакцинации в ЕС, вводит новые ограничения

Четверг, 2 сентября 2021, 15:36

Болгария, которая занимает последнее место в ЕС по темпам вакцинации, введет новые коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Глава Минздрава заявил в четверг, что балканские страны готовятся к всплеску эпидемии, поэтому рестораны и бары будут закрываться в 22:00.

Читайте также
Болгария продолжила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на три месяца

"Здесь нет места панике. Ситуация серьезная, но не вышла из-под контроля. Низкий процент прививок заставляет нас вводить эти меры", - заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Стойчо Кацаров.

Согласно новым ограничениям, которые будут действовать до конца октября, музыкальные фестивали будут запрещены, а кинотеатры и театры должны принимать только 50% посетителей.

По словам Кацарова, ученикам будет разрешено заниматься с началом учебного года 15 сентября. Но он предупредил, если количество инфекций продолжит расти, им, возможно, придется перейти на онлайн-обучения.

В четверг в Болгарии с населением 7 млн человек было зарегистрировано около 1745 новых случаев заражения, в результате чего число активных инфекций достигло 32 192.

С начала пандемии в Болгарии умерли около 18 950 человек.

В Болгарии полностью вакцинированы от коронавируса 20,3% населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Важно не только то, что есть в совместном заявлении Зеленского и Байдена, но и то, чего там нет.
2 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. Вашему вниманию – официальный текст их договоренности (укр.)
1 сентября 2021