Адміністрації США треба бути менш обережною щодо членства України в НАТО - ексзаступник генсека

Адміністрації США треба бути менш обережною, коли мова йде про євроатлантичні прагнення Києва, і робити більше для надання військової допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії.

Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках Александр Вершбоу на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я також думаю, що адміністрації треба бути трохи менше обережною, коли мова йде про НАТО і прагнення України щодо НАТО, адміністрація США підтримує ці прагнення в риториці, але відчуває себе незручно зробити щось конкретне, навіть почати просувати цей процес.

І я сподіваюся, що в той час, як НАТО переглядає свою стратегію 2030, справжня інтеграція України в НАТО, буде, щонайменше, частиною цієї дискусії в Альянсі ", - сказав Вершбоу.

Він вказав, що поки членство в НАТО для України перебуває "за горизонтом", США повинні робити більше в плані оборонної допомоги, залучати членів Альянсу робити більше.

"США повинні заохочувати союзників привозити свої війська частіше в Україну в якості видимої демонстрації прихильності США і НАТО, для проведення навчань, тренувань, і в цілому показати, що Росія заплатить високу ціну, якщо вона почне нову агресію", - підкреслив Вершбоу.

У той же час він зазначив, що США могли б зробити більше для допомоги Україні в секторі оборони.

Читайте також Білий дім: Україна має продовжити реформи на шляху до НАТО

"Пакет допомоги в 60 млн доларів, як на мене, виглядає досить скромно в цих обставинах, це найменше, що могли зробити Сполучені Штати, з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії, починаючи з нарощування сил Росією навесні, у світлі більш агресивної поведінки Росії в Чорному морі, інциденту з британським HMS Defender", - пояснив колишній заступник генерального секретаря НАТО.

Він додав, що після подій в Афганістані президент РФ Владімір Путін може подумати, що США відходять від свого глобального лідерства, і може захотіти випробувати США і Україну новою агресією в найближчі місяці.

"Тому я хотів би бачити більш потужний пакет, і я сподіваюся, що це тільки початок", - сказав Вершбоу.

Чи перейдуть відносини із США на новий рівень та чи будуть ще новини на американському напрямку після візиту Зеленського у Вашингтон, читайте в статті: Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден.