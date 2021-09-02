Администрации США надо быть менее осторожной относительно членства Украины в НАТО - экс-заместитель генсека

Администрации США надо быть менее осторожной, когда речь идет о евроатлантических стремлениях Киева, и делать больше для оказания военной помощи Украине, которая противостоит российской агрессии.

Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Я также думаю, что администрации надо быть немного менее осторожной, когда речь идет о НАТО и стремление Украины относительно НАТО, администрация США поддерживает эти стремления в риторике, но чувствует себя неудобно сделать что-то конкретное, даже начать продвигать этот процесс.

И я надеюсь, что в то время, как НАТО пересматривает свою стратегию 2030, настоящая интеграция Украины в НАТО, будет, по меньшей мере, частью этой дискуссии в Альянсе", - сказал Вершбоу.

Он указал, что пока членство в НАТО для Украины находится "за горизонтом", США должны делать больше в плане оборонной помощи, привлекать членов делать больше.

"США должны поощрять союзников привозить свои войска чаще в Украину в качестве видимой демонстрации приверженности США и НАТО, для проведения учений, тренировок, и в целом показать, что Россия заплатит высокую цену, если она начнет новую агрессию", - подчеркнул Вершбоу.

В то же время он отметил, что США могли бы сделать больше для помощи Украине в секторе обороны.

Читайте также Белый дом: Украина должна продолжить реформы на пути в НАТО

"Пакет помощи в 60 млн долларов, по-моему, выглядит довольно скромно в этих обстоятельствах, это самое малое, что могли сделать Соединенные Штаты, учитывая растущую угрозу со стороны России, начиная с наращивания сил России весной, в свете более агрессивного поведения России в Черном море, инцидента с британским HMS Defender", - пояснил бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

Он добавил, что после событий в Афганистане президент РФ Владимир Путин может подумать, что США отходят от своего глобального лидерства, и может захотеть испытать США и Украину новой агрессией в ближайшие месяцы.

"Поэтому я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало", - сказал Вершбоу.

Перейдут ли отношения с США на новый уровень и будут ли еще новости на американском направлении после визита Зеленского в Вашингтон, читайте в статье: Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден.