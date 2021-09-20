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Зеленский в США проведет совместную встречу с лидерами Польши, Молдовы и Грузии

Понедельник, 20 сентября 2021, 09:09

Президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер-министр Грузии проведут совместную встречу в Нью-Йорке в рамках визита на Генеральную ассамблею ООН.

Как сообщает "Европейская правда", встреча анонсирована на сайте президента Польши.

Встреча Владимира Зеленского, Анджея Дуды, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Как известно, Зеленский 20 сентября отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН.

Украинский президент выступит с речью и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Также стало известно, что Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.

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Зеленский Польша Молдова Грузия
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