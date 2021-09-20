У Парижі затримали росіянина, який стріляв у перехожих із пневматичної гвинтівки

У Парижі затримали громадянина РФ, який стріляв з пневматичної рушниці в перехожих у центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

За даними поліції, росіянина 1988 року народження підозрюють у тому, що протягом минулого тижня він кілька разів стріляв у перехожих із пневматичної гвинтівки на Єлисейських полях.

В результаті стрілянини постраждали чотири людини. Чоловіка заарештували та взяли під варту.

Підозрюваного затримали завдяки свідкові. У ніч із суботи росіянин стріляв у чоловіка, який їхав на самокаті, але не влучив. На місці події був свідок, який повідомив поліції про стрільця.

Після цього поліція змогла встановити особу підозрюваного та заарештувати його в його помешканні у 8-му окрузі Парижа.