В Париже задержали россиянина, стрелявшего в прохожих из пневматической винтовки
Понедельник, 20 сентября 2021, 10:19
В Париже задержали гражданина РФ, который стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.
По данным полиции, россиянин 1988 года рождения подозревается в том, что на прошлой неделе он несколько раз стрелял в прохожих из пневматической винтовки на Елисейских полях.
В результате стрельбы пострадали четыре человека. Мужчину арестовали и взяли под стражу.
Подозреваемого задержали благодаря свидетелю. В ночь с субботы россиянин стрелял в мужчину, который ехал на самокате, но не попал. На месте происшествия был свидетель, который сообщил полиции о стрелке.
После этого полиция смогла установить личность подозреваемого и арестовать его дома в 8-м округе Парижа.
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