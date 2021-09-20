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В Париже задержали россиянина, стрелявшего в прохожих из пневматической винтовки

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:19

В Париже задержали гражданина РФ, который стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

По данным полиции, россиянин 1988 года рождения подозревается в том, что на прошлой неделе он несколько раз стрелял в прохожих из пневматической винтовки на Елисейских полях.

В результате стрельбы пострадали четыре человека. Мужчину арестовали и взяли под стражу.

Подозреваемого задержали благодаря свидетелю. В ночь с субботы россиянин стрелял в мужчину, который ехал на самокате, но не попал. На месте происшествия был свидетель, который сообщил полиции о стрелке.

После этого полиция смогла установить личность подозреваемого и арестовать его дома в 8-м округе Парижа.

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Франция криминал
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