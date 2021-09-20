Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німецькі кліматичні активісти, що голодують перед виборами, висунули новий ультиматум

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:46

Кліматичні активісти, які три тижні тому оголосили голодування в урядовому кварталі, вимагають зустрічі з топ-кандидатами на посаду канцлера Німеччини і погрожують відмовитись навіть від води. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Частина групи заявили, що чекають від лідерки "Зелених" Анналени Бербок, Арміна Лашета з ХДС та Олафа Шольца з СПД згоди на зустріч до четверга, а інакше відмовляться також від рідин.

Решта вирішили не переходити до радикальнішого голодування. 

Нагадаємо, шестеро кліматичних активістів почали безстрокове голодування 30 серпня перед будівлею парламенту Німеччини.

Вони заявили, що їхнє голодування триватиме доти, доки провідні кандидати, які балотуються на заміну канцлера Ангели Меркель, не погодяться обговорити з ними кліматичну кризу. Активісти також закликали до створення громадської ради, щоб дати політикам список заходів, які необхідно негайно прийняти для захисту клімату.

Двоє голодувальників вже потребували медичної допомоги

Всі три кандидати в канцлери закликали учасників голодування припинити протест і заявляли, що готові до закритих зустрічей із ними після виборів 26 вересня. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ

Румунія однією з перших держав регіону відчула небезпеку від РФ, почавши вибудовувати систему противаг російському впливу.
20 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)