Німецькі кліматичні активісти, що голодують перед виборами, висунули новий ультиматум

Кліматичні активісти, які три тижні тому оголосили голодування в урядовому кварталі, вимагають зустрічі з топ-кандидатами на посаду канцлера Німеччини і погрожують відмовитись навіть від води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Частина групи заявили, що чекають від лідерки "Зелених" Анналени Бербок, Арміна Лашета з ХДС та Олафа Шольца з СПД згоди на зустріч до четверга, а інакше відмовляться також від рідин.

Решта вирішили не переходити до радикальнішого голодування.

Нагадаємо, шестеро кліматичних активістів почали безстрокове голодування 30 серпня перед будівлею парламенту Німеччини.

Вони заявили, що їхнє голодування триватиме доти, доки провідні кандидати, які балотуються на заміну канцлера Ангели Меркель, не погодяться обговорити з ними кліматичну кризу. Активісти також закликали до створення громадської ради, щоб дати політикам список заходів, які необхідно негайно прийняти для захисту клімату.

Двоє голодувальників вже потребували медичної допомоги.

Всі три кандидати в канцлери закликали учасників голодування припинити протест і заявляли, що готові до закритих зустрічей із ними після виборів 26 вересня.