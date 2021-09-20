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Укр / Рус

Немецкие климатические активисты, голодающие перед выборами, выдвинули новый ультиматум

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:46

Климатические активисты, три недели назад объявившие голодовку в правительственном квартале, требуют встречи с топ-кандидатами на пост канцлера Германии и угрожают отказаться даже от воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Часть группы заявила, что ждут от лидера "Зеленых" Анналены Бербок, Армина Лашета из ХДС и Олафа Шольца из СПД согласия на встречу, а иначе откажутся также от жидкости.

Остальные решили не переходить к более радикальному голоданию.

Напомним, шесть климатических активистов начали бессрочную голодовку 30 августа перед зданием парламента Германии.

Они заявили, что их голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ведущие кандидаты, баллотирующиеся на замену канцлера Ангелы Меркель, не согласятся обсудить с ними климатический кризис. Активисты также призвали к созданию общественного совета, чтобы дать политикам список мер, которые необходимо немедленно принять для защиты климата.

Двоим голодающим уже потребовалась медицинская помощь.

Все три кандидата в канцлеры призвали участников голодовки прекратить протест и заявляли, что готовы к закрытым встречам с ними после выборов 26 сентября.

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Германия
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