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На грецькому острові спалахнула пожежа у таборі мігрантів, 550 осіб евакуювали

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:53

На грецькому острові Самос спалахнула пожежа в таборі для мігрантів, через що мешканців довелося евакуювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежа спалахнула пізно ввечері в неділю, ніхто серйозно не постраждав.

Влада заявила, що пожежа почалася в кількох занедбаних будівлях на території табору і була взята під контроль. Довелося евакуювати 550 мігрантів на порожню ділянку біля входу в табір.

Цей табір невдовзі буде закритий, а всіх мешканців перевезуть до нового закритого табору, який почав діяти на Самосі минулого тижня.

Переведення всіх мігрантів до нового закладу планувалося завершити до середи.

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Греція мігранти
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