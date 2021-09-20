На грецькому острові спалахнула пожежа у таборі мігрантів, 550 осіб евакуювали
Понеділок, 20 вересня 2021, 12:53
На грецькому острові Самос спалахнула пожежа в таборі для мігрантів, через що мешканців довелося евакуювати.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Пожежа спалахнула пізно ввечері в неділю, ніхто серйозно не постраждав.
Влада заявила, що пожежа почалася в кількох занедбаних будівлях на території табору і була взята під контроль. Довелося евакуювати 550 мігрантів на порожню ділянку біля входу в табір.
Цей табір невдовзі буде закритий, а всіх мешканців перевезуть до нового закритого табору, який почав діяти на Самосі минулого тижня.
Переведення всіх мігрантів до нового закладу планувалося завершити до середи.
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