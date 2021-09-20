На грецькому острові спалахнула пожежа у таборі мігрантів, 550 осіб евакуювали

На грецькому острові Самос спалахнула пожежа в таборі для мігрантів, через що мешканців довелося евакуювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежа спалахнула пізно ввечері в неділю, ніхто серйозно не постраждав.

Влада заявила, що пожежа почалася в кількох занедбаних будівлях на території табору і була взята під контроль. Довелося евакуювати 550 мігрантів на порожню ділянку біля входу в табір.

Цей табір невдовзі буде закритий, а всіх мешканців перевезуть до нового закритого табору, який почав діяти на Самосі минулого тижня.

Переведення всіх мігрантів до нового закладу планувалося завершити до середи.