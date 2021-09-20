Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На греческом острове вспыхнул пожар в лагере мигрантов, 550 человек эвакуировали

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:53

На греческом острове Самос вспыхнул пожар в лагере для мигрантов, из-за чего жителей пришлось эвакуировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожар вспыхнул поздно вечером в воскресенье, никто серьезно не пострадал.

Власти заявили, что пожар начался в нескольких заброшенных зданиях на территории лагеря и взят под контроль. Пришлось эвакуировать 550 мигрантов на пустой участок у входа в лагерь.

Этот лагерь вскоре закроют, а всех жителей перевезут в новый закрытый лагерь, который начал действовать на Самосе на прошлой неделе.

Перевод всех мигрантов в новое заведение планировалось завершить до среды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция мигранты
powered by lun.ua

Статьи

Соглашение, разозлившее Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности

Оборонное соглашение США, Великобритании и Австралии вызвало скандал в трансатлантическом сообществе и стало вызовом амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (укр.)
20 сентября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ

Румыния одной из первых стран региона почувствовала опасность от РФ, начав выстраивать систему противовесов российскому влиянию (укр.)
20 сентября 2021 — Сергей Герасимчук, Европейская правда

Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу

Серьезность ситуации на газовом рынке не означает неизбежности проигрыша. Украина может сохранить транзит, загрузить ГТС и при этом значительно снизить цены (укр.).
18 сентября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)