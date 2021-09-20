На греческом острове вспыхнул пожар в лагере мигрантов, 550 человек эвакуировали
Понедельник, 20 сентября 2021, 12:53
На греческом острове Самос вспыхнул пожар в лагере для мигрантов, из-за чего жителей пришлось эвакуировать.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Пожар вспыхнул поздно вечером в воскресенье, никто серьезно не пострадал.
Власти заявили, что пожар начался в нескольких заброшенных зданиях на территории лагеря и взят под контроль. Пришлось эвакуировать 550 мигрантов на пустой участок у входа в лагерь.
Этот лагерь вскоре закроют, а всех жителей перевезут в новый закрытый лагерь, который начал действовать на Самосе на прошлой неделе.
Перевод всех мигрантов в новое заведение планировалось завершить до среды.
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