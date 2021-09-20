Прем’єр Польщі відреагував на смерть мігрантів на кордоні з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі назвав трагічною загибель трьох мігрантів на білорусько-польському кордоні, але нагадав, що країна має справу з "організованою акцією" режиму Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"В останні години цих вихідних стало відомо про трагічну знахідку - щонайменш троє людей, які перетнули кордон Польщі, померли, в основному через переохолодження і виснаження", - сказав на брифінгу Матеуш Моравецький.

За його словами, особи загиблих достеменно невідомі, але буде зроблено все можливе, щоб вони не залишились безіменними.

Голова уряду зазначив, що польські прикордонники намагаються допомогти мігрантам, які все ж змогли незаконно перетнути кордон і заблукали в лісі або застрягли в болотах. В прикордонній службі повідомили, що так врятували вісьмох людей, які заблукали у заплаві річки Супрасль, сімох довелось госпіталізувати.

"Ми хочемо забезпечити усім гідне ставлення, і ті, хто вижив, отримують допомогу у польських лікарнях", - зазначив Моравецький.

Прем’єр наголосив, що Польща має справу зі спробою дестабілізації. "Лише за вересень зафіксовано майже 4000 спроб незаконного перетину кордону… За серпень і вересень разом взяті це вже понад 7 тисяч випадків. Тож ми маємо справу з масовою, організованою, добре керованою акцією Мінська та Москви", - заявив Моравецький.

Він висловив переконання, що мігрантів підвозять до кордону за участі білоруських прикордонників і від них вони отримують вказівки, як діяти далі, та що саме для цього Білорусь запровадила безвізовий режим з низкою країн Близького Сходу й Африки. Він сказав також, що Лукашенко навряд чи діє без співучасті Росії.

"Ми будемо рішуче захищати польські кордони", - додав Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, у неділю знайшли мертвими трьох мігрантів, які намагались нелегально перейти польський кордон. Згодом уточнили, що їх знайшли у трьох різних місцях.