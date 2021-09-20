Премьер Польши отреагировал на смерть мигрантов на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши назвал трагической гибель трех мигрантов на белорусско-польской границе, но напомнил, что страна имеет дело с "организованной акцией" режима Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В последние часы этих выходных стало известно о трагической находке - минимум три человека, которые пересекли границу Польши, умерли, в основном из-за переохлаждения и истощения", - сказал на брифинге Матеуш Моравецкий.

По его словам, личности погибших доподлинно неизвестны, но будет сделано все возможное, чтобы они не остались безымянными.

Глава правительства отметил, что польские пограничники пытаются помочь мигрантам, которые все же смогли незаконно пересечь границу и заблудились в лесу или застряли в болотах. В пограничной службе сообщили, что так спасли восемь человек, которые заблудились в пойме реки Супрасль, семерых пришлось госпитализировать.

"Мы хотим обеспечить всем достойное отношение, и выжившие получают помощь в польских больницах", - отметил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что Польша имеет дело с попыткой дестабилизации. "Только за сентябрь зафиксировано почти 4000 попыток незаконного пересечения границы... За август и сентябрь вместе взятые это уже более 7000 случаев. Так что мы имеем дело с массовой, организованной, хорошо управляемой акцией Минска и Москвы", - заявил Моравецкий.

Он выразил убеждение, что мигрантов подвозят к границе с участием белорусских пограничников и от них они получают указания, как действовать дальше, и что именно для этого Беларусь ввела безвизовый режим с рядом стран Ближнего Востока и Африки. Он сказал также, что Лукашенко вряд ли действует без соучастия России.

"Мы будем решительно защищать польские границы", - добавил Моравецкий.

Напомним, в воскресенье нашли мертвыми трех мигрантов, которые пытались нелегально перейти польскую границу. Впоследствии уточнили, что их нашли в трех разных местах.