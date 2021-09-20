У США закликали ЄС пришвидшити процес розширення 

Нещодавно призначений виконувачем обов'язки заступника держсекретаря США з питань Південно-Центральної Європи Габріель Ескобар закликав ЄС пришвидшити процес розширення щодо Західних Балкан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Повернутися на 20 років назад і побачити, що на цьому фронті не було великого прогресу, було трохи розчаровуюче", - сказав він RFE/RL, посилаючись на посади, які він обіймав у той час в контексті балканського регіону.

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"Ми б хотіли бачити більш швидку інтеграцію", - сказав він.

Ескобар зазначив, що і Європейський Союз, і країни Західних Балкан, які включають Північну Македонію, Албанію, Сербію, Косово, Чорногорію і Боснію та Герцеговину, стикаються з проблемами, які необхідно подолати, щоб зробити інтеграцію реальністю, але висловив надію, що участь Америки "допоможе обом сторонам повернутися в потрібне русло".

Раніше в цьому році Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ до ЄС з Північною Македонією через мовну суперечку і історичні претензії. Правила ЄС вимагають консенсусу від усіх 27 членів з багатьох важливих питань, включаючи розширення.

Оскільки заявка Албанії на вступ в ЄС буде розглядатися спільно з Північною Македонією, вето торкнулося і Тирани.

Ескобар зазначив, що Болгарії не слід використовувати двосторонню суперечку, яка зупиняє прагнення Північної Македонії вступити в ЄС.