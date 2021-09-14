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Меркель на Балканах заявила, що хоче бачити ці країни у ЄС

Вівторок, 14 вересня 2021, 10:14

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого робочого візиту на Балкани заявила, що для ЄС важливо, аби ці країни у майбутньому стали членами блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Абсолютний геостратегічний інтерес для Європи полягає в тому, щоб ці країни вступили в ЄС", - заявила Меркель 13 вересня на спільній пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді.

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Канцлерка зазначила, що Сербії та іншим країнам регіону варто докласти більше зусиль для демократичних реформ задля вступу у Євросоюз. Зміцнення регіонального співробітництва ведеться з 2014 року в рамках "Берлінського процесу", розпочатого за ініціативи німецької канцлерки.

Після дводенного візиту в Сербії Меркель вирушить до Албанії та зустрінеться в Тирані з прем’єрами усіх шести західнобалканських країн - Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова. Це ймовірно остання її поїздка на Балкани у ролі канцлерки Німеччини.

Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією тривають перемовини щодо членства. 

Минулого року Чехія та Словаччина заблокували ухвалення документа щодо прогресу у розширенні ЄС. 

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Для євроінтеграції Північної Македонії створюють проблеми претензії Болгарії щодо історії, мови та ідентичності. 

У затримці євроінтеграції регіону вбачають ризики через те, що одночасно свій вплив на Балканах намагаються посилити Росія, Туреччина і Китай.

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Німеччина
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