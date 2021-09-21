Чому Румунія увійшла у внутрішньополітичну кризу

Лише нещодавно прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу відвідав саміт Кримської платформи і на правах держави-сусіда заявив про підтримку прагнення України стати членом європейської та євроатлантичної спільноти та про те, що Бухарест поділяє українські безпекові пріоритети.

Разом із тим над самим Кицу в Румунії нависла небезпека, щоправда, внутрішнього характеру.

Про гарячу політичну осінь у Румунії читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Гра на поглиблення кризи: куди заведе Румунію конфлікт усередині коаліції.

Коаліційна криза почалася із заяви лідера соціал-демократів Марселя Чолаку, що партія планує ініціювати вотум недовіри уряду.

Причинами для звільнення уряду есдеки називають зростання цін, заморожування зарплат та пенсій, а також погану координацію кампанії з вакцинації.

Час, коли соціал-демократи оголосили свої претензії, виявився дуже вдалим. Адже коаліція нині значно ослаблена.

Тож, соціал-демократи вирішили не поспішати з розглядом вотуму, розраховуючи на те, що їхні опоненти самі себе "з'їдять". Було ухвалено рішення продовжити дебати та голосування за вотум лише після того, як Конституційний суд видасть свій висновок щодо дотримання процедури його оголошення.

Розрахунок виявився правильним.

Новим фактором протистояння всередині коаліції (і навіть всередині партії чинного голови уряду) стала заява лідер націонал-лібералів та колишнього прем'єра Людовика Орбана, який заявив про готовність повернутися на посаду глави уряду.

Разом з тим, прем'єр Кицу, схоже, усвідомив, що на тлі розколу коаліції та суперечностей у його Національній ліберальній партії політика хочуть зробити цапом-відбувайлом. А відповідно – усіма силами протидіє цьому. Зокрема, він заявив, що залишається на посаді, незважаючи на розпад правлячої коаліції, і що його партнерство з президентом Клаусом Йоганнісом є міцнішим, ніж будь-коли.

До чого може призвести внутрішньополітична кризу у Румунії читайте в статті Сергія Герасимчука Гра на поглиблення кризи: куди заведе Румунію конфлікт усередині коаліції.