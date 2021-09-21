Почему Румыния вошла во внутриполитический кризис

Лишь недавно премьер-министр Румынии Флорин Кицу посетил саммит Крымской платформы и на правах государства-соседа заявил о поддержке стремления Украины стать членом европейского и евроатлантического сообщества и о том, что Бухарест разделяет украинские оборонные приоритеты.

Вместе с тем над самым Кицу в Румынии нависла опасность, правда, внутреннего характера.

О горячей политической осени в Румынии читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Игра на углубление кризиса: куда заведет Румынию конфликт внутри коалиции.

Коалиционный кризис начался с заявления лидера социал-демократов Марселя Чолаку, что партия планирует инициировать вотум недоверия правительству.

Причинами для отставки правительства эсдеки называют рост цен, замораживание зарплат и пенсий, а также плохую координацию кампании по вакцинации.

Время, когда социал-демократы объявили свои претензии, оказалось очень удачным. Ведь коалиция сейчас значительно ослаблена.

Поэтому, социал-демократы решили не спешить с рассмотрением вотума, рассчитывая на то, что их оппоненты сами себя "съедят". Было принято решение продолжить дебаты и голосовать за вотум только после того, как Конституционный суд выдаст свое заключение о соблюдении процедуры его объявления.

Расчет оказался правильным.

Новым фактором противостояния внутри коалиции (и даже внутри партии действующего главы правительства) стало заявление лидер национал-либералов и бывшего премьера Людовика Орбана, который заявил о готовности вернуться на пост главы правительства.

Вместе с тем, премьер Кицу, похоже, осознал, что на фоне раскола коалиции и противоречий в его Национальной либеральной партии политика хотят сделать козлом отпущения. А соответственно - всеми силами противодействует этому. В частности, он заявил, что остается на посту, несмотря на распад правящей коалиции, и его партнерство с президентом Йоханнисом является прочным, чем когда-либо.

К чему может привести внутриполитический кризис в Румынии читайте в статье Сергея Герасимчука Игра на углубление кризиса: куда заведет Румынию конфликт внутри коалиции.