Нова колекція взуття та аксесуарів осінь-зима в Miraton

Скажімо прямо, стильоутворюючими елементами образів для холодного періоду року є верхній одяг, аксесуари та взуття. Далі говоримо про два останніх: що модно в поточному сезоні і як це все поєднувати.

Мода, як зазвичай знаходиться десь посередині між бажанням комфорту і необхідністю виглядати гламурно. Знайти найкраще з обох світів можна в черевиках в стилі 70-х, елегантних лоферах, розкішних кросівках, оригінальних човниках, чоботах та інших трендових моделях, представлених у новій колекції інтернет-магазину взуття та аксесуарів "Міратон".

Черевики на шнурівці

Черевики стали одним з тих предметів, які можна носити практично весь рік. Звичайно, більш міцні і водонепроникні версії стають дуже корисними взимку, але цей тип взуття доречний і ранньою осінню, і пізньою весною.

Знову актуальні брутальні армійські черевики зі шнурівкою, тепер до силуету додалися високі платформи і тракторні підошви, а також оригінальні деталі у вигляді перемичок з пряжками, шипів і плетіння, контрастних сполучень, фактурних поверхонь. Комбінуйте їх з спідницями, шортами-бермудами або брюками і підніміть будь-який образ на новий рівень. Вибрати відповідні жіночі черевики можна за посиланням.

Що стосується чоловічої моди, вибір не менш різноманітний. Доречним вибором для осені-зими 2021-2022 стануть челсі, hiking boots або класичні черевики - в залежності від стилістичних смаків чоловіка. Ознайомитися з асортиментом чоловічих черевиків можна тут.

Лофери в оригінальному виконанні

Лофери не сходять з модних подіумів протягом декількох сезонів, а це значить, що зараз саме час інвестувати в цю модель, якщо ви дотепер ще цього не зробили. А в разі якщо класична пара у вас вже є, поповніть свою колекцію новими кольорами, більш масивними версіями і з розкішною фурнітурою. Платформи не тільки стануть трендовим акцентом, але і додадуть кілька сантиметрів до зросту без шкоди для зручності.

Класика поза часом

У моді завжди будуть універсальні жіночі човники - ви можете вибрати модель з нестандартним каблуком або структурним тисненням, щоб урізноманітнити луки. Також в тренді класичні високі чоботи до коліна - віддайте перевагу добротній шкіряній або замшевій парі, наприклад, в шоколадному або кремовому відтінку. Вигідно виділити її зможе широка халява або напуск.

Спортивні тенденції

Якісні білі кросівки стануть органічним доповненням практично будь-якого аутфіта. Якщо ви переживаєте про практичність в період дощів і сльоти, розгляньте варіанти більш приглушених відтінків - смарагдового, баклажана, бордо чи класичного нюдового.

У цій категорії широко представлені хайтопи - завищені і утеплені моделі. Чоловіків дизайнери теж порадували новинками - для них є безліч версій улюблених моделей кросівок і кедів в зимових версіях - з підкладкою з байки або хутра.

Металеві відтінки

Популярні забарвлення взуття поточного сезону - сріблясті і золотисті, які можуть стати справжнім хітом. Повністю срібні чоботи або ботильйони мають самодостатній характер, тому вони будуть органічні в монохромних образах вільних силуетів.

Ну, а якщо ви збираєтеся на вечірку в стилі диско, сміливо поєднуйте їх з блискучою сукнею з паєток. Більш універсальні моделі мають металеві вставки на бічних поверхнях або відрізний мис-металік.

Аксесуари як невід'ємна частина образів

Зараз саме час інвестувати в особливу сумку, яка підкреслить ваш істинний внутрішній стиль. Серед новинок сезону - красиві пастельні тони, ретро-моделі, сітчасті деталі, що зачаровують, і об'ємні, стьобані поверхні. Вибрати стильні сумки можна тут. Наші фаворити:

- Чорна сумка-тоут з лакованою поверхнею, тиснення з імітацією шкіри крокодила для повсякденних ділових образів.

- Класична модель леді-лайк з твердим каркасом в кремовому відтінку підкреслить серйозність сучасної бізнес-леді.

- Універсальна крос-боді з додатковою кишенею на ручці додасть зручності і трендовості образу.

- Об'ємна сумка-поуч з великими складками підкреслить невимушеність ансамблю.

- Сумка з ручкою-ланцюгом підійде для офіційного заходу.

- Компактна сумочка міні-бег з великою пряжкою в яскравому забарвленні - вибір для стильної і сміливої.

- Аксесуар пастельного відтінку, ніжно-блакитного або лавандового, буде вигідно виділятися взимку, наприклад, на тлі білого пуховика.

- Додайте спокою й умиротворення в своє життя з сумкою приглушеного бордового або темно-зеленого кольору.

В online-store "Міратон" представлені якісні брендові аксесуари та взуття для жінок і чоловіків. Для покупців діє безліч вигідних пропозицій: кешбек з кожного замовлення, можливість оплатити покупку частинами, оперативна доставка протягом 1-3 днів і опція безкоштовної примірки 3 пар взуття.

Тобто ви замовляєте кілька пар, кур'єр привозить їх до вас додому, і, примірявши їх, ви можете придбати найбільш підходящу, та ж функція працює з доставкою замовлень на пошту, ви приміряєте товар і оплачуєте тільки той, який підійшов. На замовлення з нової колекції є окремий бонус: безкоштовна доставка "Нової поштою".