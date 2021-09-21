Новая коллекция обуви и аксессуаров осень-зима в Miraton

Скажем прямо, стилеобразующими элементами образов для холодного периода года является верхняя одежда, аксессуары и обувь. Далее говорим о двух последних: что модно в текущем сезоне и как это все сочетать.

Мода, как обычно находится где-то посередине между желанием комфорта и необходимостью выглядеть гламурно. Найти лучшее из обоих миров можно в ботинках в стиле 70-х, элегантных лоферах, роскошных кроссовках, оригинальных лодочках, сапогах и других трендовых моделях, представленных в новой коллекции интернет-магазина обуви и аксессуаров "Миратон".

Ботинки на шнуровке

Ботинки стали одним из тех предметов, которые можно носить практически весь год. Конечно, более прочные и водонепроницаемые версии становятся очень полезными зимой, но этот тип обуви уместен и ранней осенью, и поздней весной.

Снова актуальны брутальные армейские ботинки со шнуровкой, теперь к силуэту добавились высокие платформы и тракторные подошвы, а также оригинальные детали в виде перемычек с пряжками, шипов и плетения, контрастных сочетаний, фактурных поверхностей. Комбинируйте их с юбками, шортами-бермудами или брюками и поднимите любой образ на новый уровень. Выбрать подходящие женские ботинки можно по ссылке.

Что касается мужской моды, выбор не менее разнообразен. Уместным выбором для осени-зимы 2021-2022 станут челси, hiking boots или классические полуботинки – в зависимости от стилистических предпочтений мужчины. Ознакомиться с ассортиментом мужских ботинок можно здесь.

Лоферы в оригинальном исполнении

Лоферы не сходят с модных подиумов в течение нескольких сезонов, а это значит, что сейчас самое время инвестировать в эту модель, если вы до сих пор еще этого не сделали. А в случае если классическая пара у вас уже есть, пополните свою коллекцию новыми цветами, более массивными версиями и роскошной фурнитурой. Платформы не только добавят трендовый акцент, но и добавят несколько сантиметров к росту без ущерба для удобства.

Классика вне времени

В моде всегда будут универсальные женские лодочки – вы можете выбрать модель с нестандартным каблуком или структурным тиснением, чтобы разнообразить луки. Также в тренде классические высокие сапоги до колена – отдайте предпочтение добротной кожаной или замшевой паре, к примеру, в шоколадном или кремовом оттенке. Выгодно выделить ее сможет широкое голенище или напуск.

Спортивные тенденции

Качественные белые кроссовки станут органичным дополнением практически любого аутфита. Если вы переживаете о практичности в период дождей и слякоти, рассмотрите варианты более приглушенных оттенков – изумрудного, баклажана, бордо или классического нюдового.

В этой категории широко представлены хайтопы – завышенные и утепленные модели. Мужчин дизайнеры тоже порадовали новинками – для них есть множество версий любимых моделей кроссовок и кед в зимних версиях – с подкладкой из байки или меха.

Металлические оттенки

Популярные расцветки обуви текущего сезона – серебристые и золотистые, которые могут стать настоящим хитом. Полностью серебряные сапоги или ботильоны обладают самодостаточным характером, поэтому они будут органичны в монохромных образах свободных силуэтов.

Ну, а если вы собираетесь на вечеринку в стиле диско, смело сочетайте их с блестящим платьем из пайеток. Более универсальные модели обладают металлическими вставками на боковых поверхностях или отрезным мысом-металлик.

Аксессуары как неотъемлемая часть образа

Сейчас самое время инвестировать в особенную сумку, которая подчеркнет ваш истинный внутренний стиль. Среди новинок сезона – красивые пастельные тона, ретро-модели, завораживающие сетчатые детали и объемные, стеганые поверхности. Выбрать стильные сумки можно здесь. Наши фавориты:

- Черная сумка-тоут с лакированной поверхностью, тисненной с имитацией кожи крокодила для повседневных деловых образов.

- Классическая модель леди-лайк с твердым каркасом в кремовом оттенке подчеркнет серьезность современной бизнес-леди.

- Универсальная кросс-боди с дополнительным карманом на ручке добавит удобства и трендовости луку.

- Объемная сумка-поуч с крупными складками подчеркнет непринужденность ансамбля.

- Сумка с ручкой-цепью подойдет для официального мероприятия.

- Компактная сумочка мини-бэг с крупной пряжкой в яркой расцветке – выбор для стильной и смелой.

- Аксессуар пастельного оттенка, нежно-голубого или лавандового, будет выгодно выделяться зимой, например, на фоне белого пуховика.

- Добавьте спокойствия и умиротворения в свою жизнь с сумкой приглушенного бордового или темно-зеленого цвета.

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