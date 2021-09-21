Вибори в Німеччині: рейтинг блоку Меркель поволі наблизився до соціал-демократів
Опитування громадської думки напередодні виборів в Німеччині в неділю демонструють повільне зростання підтримки консервативного блоку Ангели Меркель, хоча він як і раніше відстає від соціал-демократів (СДПН).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство dpa.
Останнє опитування, представлене інститутом Forsa у вівторок, показує, що підтримка альянсу ХДС/ХСС Ангели Меркель, яка не балотується на цих виборах, зросла на один процентний пункт до 22%.
Тепер блок Меркель на три пункти відстає від СДПН і їх кандидата на пост канцлера Олафа Шольца.
Таким чином різниця між двома політичними силами скоротилась удвічі у порівнянні з тим, що було два тижні тому, і тепер близька до похибки опитування Forsa в плюс-мінус 2,5 процентних пункта.
Інші опитування показали аналогічне зростання ХДС / ХСС на минулому тижні.
"Зелені", які деякий час лідирували в перегонах за пост канцлера, також збільшили підтримку на один процентний пункт. Але з 17% шанси їх головної кандидатки Анналени Бербок на пост канцлера тепер дуже малі.
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