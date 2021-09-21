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Выборы в Германии: рейтинг блока Меркель медленно приближается к социал-демократам

Вторник, 21 сентября 2021, 18:59

Опросы общественного мнения накануне выборов в Германии в воскресенье демонстрируют медленный рост поддержки консервативного блока Ангелы Меркель, хотя он по-прежнему отстает от социал-демократов (СДПГ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство dpa.

Последний опрос, представленное институтом Forsa во вторник, показывает, что поддержка альянса ХДС/ХСС Ангелы Меркель, которая не баллотируется на этих выборах, выросла на один процентный пункт до 22%.

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Теперь блок Меркель на три пункта отстает от СДПГ и их кандидата на пост канцлера Олафа Шольца.

Таким образом разница между двумя политическими силами сократилась вдвое по сравнению с тем, что было две недели назад, и теперь близка к погрешности опроса Forsa в плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Другие опросы показали аналогичный рост ХДС/ХСС на прошлой неделе.

 "Зеленые", которые некоторое время лидировали в гонке за пост канцлера, также увеличили поддержку на один процентный пункт. Но с 17% шансы их главного кандидата Анналены Бербок на пост канцлера теперь очень малы.

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Германия выборы
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