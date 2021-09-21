У міноборони Британії відсторонили службовця через витік даних 250 афганських перекладачів

Міністр оборони Британії Бен Воллес висловив обурення через витік даних, що стосуються адрес електронної пошти десятків афганських перекладачів, які працювали на британські сили в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Електронні адреси понад 250 людей, які хочуть переїхати до Британії та багато з яких переховуються, були помилково скопійовані в електронний лист.

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Воллес вибачився перед ними і заявив, що почав розслідування.

За його словами, одна людина була відсторонена від посади.

"Я прошу вибачення у афганців, які постраждали від цього витоку даних. Ми зараз працюємо з ними спільно з міністерством внутрішніх справ, щоб надати рекомендації з безпеки", - сказав Воллес, виступаючи в палаті громад.

"Це неприпустимий рівень служби, який підвів тисячі військовослужбовців і ветеранів", - додав міністр.

Електронний лист був надісланий перекладачам, які залишаються в Афганістані, або які вже змогли потрапити до інших країн.

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Їхні адреси електронної пошти могли побачити всі одержувачі, були розкриті імена людей та деякі пов’язані зображення профілю.

Перекладачам рекомендували змінити свої адреси електронної пошти.

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