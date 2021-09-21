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У міноборони Британії відсторонили службовця через витік даних 250 афганських перекладачів

Вівторок, 21 вересня 2021, 19:51

Міністр оборони Британії Бен Воллес висловив обурення через витік даних, що стосуються адрес електронної пошти десятків афганських перекладачів, які працювали на британські сили в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Електронні адреси понад 250 людей, які хочуть переїхати до Британії та багато з яких переховуються, були помилково скопійовані в електронний лист.

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Воллес вибачився перед ними і заявив, що почав розслідування.

За його словами, одна людина була відсторонена від посади.

 "Я прошу вибачення у афганців, які постраждали від цього витоку даних.  Ми зараз працюємо з ними спільно з міністерством внутрішніх справ, щоб надати рекомендації з безпеки", - сказав Воллес, виступаючи в палаті громад.

"Це неприпустимий рівень служби, який підвів тисячі військовослужбовців і ветеранів", - додав міністр.

Електронний лист був надісланий перекладачам, які залишаються в Афганістані, або які вже змогли потрапити до інших країн.

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Їхні адреси електронної пошти могли побачити всі одержувачі, були розкриті імена людей та деякі пов’язані зображення профілю.

Перекладачам рекомендували змінити свої адреси електронної пошти.

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Велика Британія Афганістан
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