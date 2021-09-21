В Минобороны Британии отстранили служащего за утечку данных 250 афганских переводчиков

Министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение из-за утечки данных, касающихся адресов электронной почты десятков афганских переводчиков, работавших на британские силы в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Электронные адреса более 250 человек, которые хотят переехать в Британию и многие из которых скрываются, были ошибочно скопированы в электронное письмо.

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Уоллес извинился перед ними и заявил, что начал расследование.

По его словам, один человек был отстранен от должности.

"Я прошу прощения у афганцев, пострадавших от этой утечки данных. Мы сейчас работаем с ними совместно с министерством внутренних дел, чтобы дать рекомендации по безопасности", - сказал Уоллес, выступая в палате общин.

"Это недопустимый уровень службы, который подводит тысячи военнослужащих и ветеранов", - добавил министр.

Электронное письмо было отправлено переводчикам, которые остаются в Афганистане, или уже смогли попасть в другие страны.

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Их адреса электронной почты могли увидеть все получатели, были раскрыты имена людей и некоторые связанные изображения профиля.

Переводчикам рекомендовали изменить свои адреса электронной почты.

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