В Минобороны Британии отстранили служащего за утечку данных 250 афганских переводчиков
Министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение из-за утечки данных, касающихся адресов электронной почты десятков афганских переводчиков, работавших на британские силы в Афганистане.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Электронные адреса более 250 человек, которые хотят переехать в Британию и многие из которых скрываются, были ошибочно скопированы в электронное письмо.
Уоллес извинился перед ними и заявил, что начал расследование.
По его словам, один человек был отстранен от должности.
"Я прошу прощения у афганцев, пострадавших от этой утечки данных. Мы сейчас работаем с ними совместно с министерством внутренних дел, чтобы дать рекомендации по безопасности", - сказал Уоллес, выступая в палате общин.
"Это недопустимый уровень службы, который подводит тысячи военнослужащих и ветеранов", - добавил министр.
Электронное письмо было отправлено переводчикам, которые остаются в Афганистане, или уже смогли попасть в другие страны.
Их адреса электронной почты могли увидеть все получатели, были раскрыты имена людей и некоторые связанные изображения профиля.
Переводчикам рекомендовали изменить свои адреса электронной почты.
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