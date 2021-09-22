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Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН

Середа, 22 вересня 2021, 09:19

Зустріч міністрів закордонних справ Франції, США, Великої Британії та Німеччини в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку зірвалася через суперечку з приводу нового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що французька сторона відмовилася від запланованої на середу зустрічі. За його словами, захід не було скасовано, а просто відкладено.

"Причина полягала в невдоволенні французької сторони, яке я можу зрозуміти, і в тому, що спочатку потрібно залагодити деякі речі, перш ніж ми зможемо сісти разом в цьому форматі", - сказав він.

Держдепартамент США послався на труднощі з графіком зміни планів, при цьому високопоставлений чиновник сказав, що графіки динамічні, і ще невідомо, чи потрібна буде така зустріч цього тижня.

Новий індо-тихоокеанський пакт між США, Британією та Австралією, підписаний минулого тижня, викликав глибокий дипломатичну кризу між Вашингтоном і Парижем.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро  на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

Детальніше читайте у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

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Німеччина
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