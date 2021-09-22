Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН

Встреча министров иностранных дел Франции, США, Великобритании и Германии в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сорвалась из-за спора по поводу нового альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что французская сторона отказалась от запланированной на среду встречи. По его словам, мероприятие не было отменено, а просто отложено.

"Причина заключалась в недовольстве французской стороны, которое я могу понять, и в том, что сначала нужно уладить некоторые вещи, прежде чем мы сможем сесть вместе в этом формате", - сказал он.

Госдепартамент США сослался на трудности с графиком изменения планов, при этом высокопоставленный чиновник сказал, что графики динамические, и еще неизвестно, нужна ли будет такая встреча на этой неделе.

Новый индо-тихоокеанский пакт между США, Великобританией и Австралией, подписанный на прошлой неделе, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивание подводного потенциала.

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