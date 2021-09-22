Женева готується заборонити зовнішню рекламу на рекламних щитах

Швейцарське місто Женева готується заборонити зовнішню рекламу після місцевої кампанії зі "звільнення вулиць" і тривалої судової боротьби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Женева незабаром приєднається до декількох міст по всьому світу, включаючи Гренобль у Франції і Ченнай в Індії, які серйозно обмежують використання рекламних щитів, плакатів та інших зовнішніх майданчиків для просування комерційної продукції.

Ініціатива почалася чотири роки тому, коли в перерві між муніципальними контрактами на вуличну рекламу більшість з приблизно 3000 громадських зовнішніх рекламних вивісок на короткий час залишилися порожніми.

Після цього женевці лобіювали в уряді міста постійні обмеження. Зрештою міська рада схвалила цей захід з перевагою в 39 голосів проти 30 після того, як вищий суд Швейцарії ухвалив, що "він не буде необґрунтовано зазіхати на економічну свободу".

У влади є три місяці на те, щоб написати закон, який може набрати чинності у 2025 році.

Прихильники заборони стверджують, що публічна реклама веде до надмірних витрат, викликаних боргами, і сприяє розумовому перевантаженню.

Однак критики, в тому числі представники місцевого рекламного сектора, стверджують, що цей крок може позбавити місто доходу в розмірі до 10 мільйонів швейцарських франків (7 мільйонів євро) на рік в той час, коли воно має річний дефіцит в 42 мільйони франків.

Залежно від того, як буде сформульовано закон, він може торкнутися лише кожного десятого міського рекламного щита, оскільки інші або знаходяться в приватних руках, або призначені для державних служб.