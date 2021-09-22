Женева готовится запретить наружную рекламу на рекламных щитах

Швейцарский город Женева готовится запретить наружную рекламу после местной кампании по "освобождению улиц" и длительной судебной борьбы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Женева вскоре присоединится к нескольким городам по всему миру, включая Гренобль во Франции и Ченнай в Индии, которые серьезно ограничивают использование рекламных щитов, плакатов и других внешних площадок для продвижения коммерческой продукции.

Инициатива началась четыре года назад, когда в перерыве между муниципальными контрактами на уличную рекламу большинство из примерно 3000 общественных внешних рекламных вывесок на короткое время остались пустыми.

После этого женевцы лоббировали в правительстве города постоянные ограничения. В конце концов городской совет одобрил это мероприятие с преимуществом в 39 голосов против 30 после того, как высший суд Швейцарии постановил, что "он не будет необоснованно посягать на экономическую свободу".

У власти есть три месяца на то, чтобы написать закон, который может вступить в силу в 2025 году.

Сторонники запрета утверждают, что публичная реклама ведет к чрезмерным затратам, вызванных долгами, и способствует умственной перегрузке.

Однако критики, в том числе представители местного рекламного сектора, утверждают, что этот шаг может лишить город дохода в размере до 10 млн швейцарских франков (7 млн евро) в год в то время, когда оно имеет годовой дефицит в 42 миллионов франков.

В зависимости от того, как будет сформулирован закон, он может коснуться лишь каждого десятого городского рекламного щита, поскольку остальные либо находятся в частных руках, или предназначены для государственных служб.