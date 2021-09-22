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Вулиці курортного Батумі підтоплені після сильних злив

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Середа, 22 вересня 2021, 12:01

Низку вулиць Батумі, причорноморського курорту Грузії, затопило після сильного дощу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

За інформацією місцевих ЗМІ, після нічної зливи на гарячу лінію надійшло понад пів сотні повідомлень від жителів міста, які невідкладно потребували допомоги. 

 

Найвище вода піднялась на вулицях Шавшеті, Багртіоні, Тавдадебулі - затоплено чимало перших поверхів будинків і комерційних приміщень та автомобілі. 

 

Через підтоплення ускладнений рух громадського транспорту.

"Проводяться роботи з відкачування води у найбільш проблемних місцях. Завести техніку і почати роботи вдається не всюди, тому що місцями рівень води надто високий", - повідомили у комунальній службі. 

Батумі потерпав від підтоплень також наприкінці липня. Тоді внаслідок сильних злив постраждали також райони на заході країни - повідомляли про зсуви, руйнування доріг і мостів.

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Грузія стихійні лиха
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