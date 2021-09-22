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Укр / Рус

Улицы курортного Батуми подтоплены после сильных ливней

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Среда, 22 сентября 2021, 12:01

Ряд улиц Батуми, причерноморского курорта Грузии, затопило после сильного дождя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на  "Новости-Грузия".

По информации местных СМИ, после ночного ливня на горячую линию поступило более полусотни сообщений от жителей города, которые безотлагательно нуждались в помощи.

 

Выше всего вода поднялась на улицах Шавшети, Багртиони, Тавдадебули – затоплено много первых этажей домов и коммерческих помещений и автомобили.

 

Из-за подтопления затруднено движение общественного транспорта.

"Проводятся работы по откачке воды в наиболее проблемных местах. Завести технику и начать работы удается не везде, поэтому местами уровень воды слишком высок", - сообщили в коммунальной службе.

Батуми страдал от подтоплений также в конце июля. Тогда в результате сильных ливней пострадали также районы на западе страны - сообщали об оползнях, разрушениях дорог и мостов.

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Грузия стихийные бедствия
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