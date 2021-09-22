У Північній Ірландії затримали двох нових осіб у справі щодо загибелі журналістки

У Північній Ірландії затримали двох нових людей у справі щодо загиблі журналістки та ЛГБТ-активістки Ліри МакКі під час заворушень у Лондондеррі у 2019 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Двох чоловіків віком 24 і 29 років затримали у Лондондеррі вранці 21 вересня за Актом щодо тероризму та перевезли до відділку у Белфасті.

Перед цим звинувачення висунули трьом особам і ще двох затриманих звинуватили в участі у заворушеннях та суміжних правопорушеннях під час подій, коли загинула жірналістка. Останні з цих звинувачень оголосили минулого тижня.

29-річна Ліра МакКі загинула 18 квітня 2019 року від вогнепального поранення, коли висвітлювала заворушення у Лондондеррі.

У журналістку влучила куля, коли вона стояла поруч з автомобілем поліції. Від отриманого поранення вона згодом померла у лікарні.

