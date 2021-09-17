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У Північній  Ірландії висунули звинувачення двом підозрюваним у справі про загибель журналістки

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:46

Поліція Північної Ірландії повідомила про висунення звинувачень двом заарештованим у справі щодо загиблі журналістки та ЛГБТ-активістки Ліри МакКі, яка загинула під час заворушень у Лондондеррі у 2019 році. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Окрім того, 21-річному і 33-річному чоловікам висувають звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю з наміром створити загрозу для життя, а також у киданні запалювальної суміші. 

Це двоє з чотирьох підозрюваних, заарештованих у середу 15 вересня. Третього звинувачують в участі у заворушеннях і киданні запалювальної суміші. Четвертого тимчасово відпустили. 

Раніше у лютому 2020 року звинувачення у вбивстві висунули 52-річному Полу Макінтайру із Деррі. Він свою провину заперечував.

У травні того ж року висунули звинувачення ще двом підозрюваним в участі у заворушеннях. Поліція підозрює, що вони можуть бути пов'язані з дисидентською воєнізованою групою "Нова Ірландська республіканська армія".

29-річна Ліра МакКі загинула 18 квітня 2019 року від вогнепального поранення, коли висвітлювала заворушення у Лондондеррі.

У журналістку влучила куля, коли вона стояла поруч з автомобілем поліції. Від отриманого поранення вона згодом померла у лікарні.


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Велика Британія
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