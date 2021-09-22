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В Северной Ирландии задержали двух новых подозреваемых по делу о гибели журналистки

Среда, 22 сентября 2021, 12:25

В Северной Ирландии задержали двух новых людей по делу о гибели журналистки и ЛГБТ-активистки Лиры МакКи во время беспорядков в Лондондерри в 2019 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Двух мужчин в возрасте 24 и 29 лет задержали в Лондондерри утром 21 сентября согласно Акту о терроризме и перевезли в отделение в Белфасте.

Перед этим обвинения выдвинули трем лицам и еще двух задержанных обвинили в участии в беспорядках и смежных правонарушениях во время событий, когда погибла журналистка. Последние из этих обвинений объявили на прошлой неделе.

29-летняя Лира МакКи погибла 18 апреля 2019 года от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.

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Великобритания
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