В Северной Ирландии задержали двух новых подозреваемых по делу о гибели журналистки

В Северной Ирландии задержали двух новых людей по делу о гибели журналистки и ЛГБТ-активистки Лиры МакКи во время беспорядков в Лондондерри в 2019 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Двух мужчин в возрасте 24 и 29 лет задержали в Лондондерри утром 21 сентября согласно Акту о терроризме и перевезли в отделение в Белфасте.

Перед этим обвинения выдвинули трем лицам и еще двух задержанных обвинили в участии в беспорядках и смежных правонарушениях во время событий, когда погибла журналистка. Последние из этих обвинений объявили на прошлой неделе.

29-летняя Лира МакКи погибла 18 апреля 2019 года от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.