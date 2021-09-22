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Хворий на пневмонію глава Європарламенту продовжить лікування в Італії

Середа, 22 вересня 2021, 14:49

Президент Європарламенту Давід Сассолі, госпіталізований у Страсбурзі з пневмонією, почувається краще, але продовжить своє лікування в Італії.

Про це Сасоллі розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Спасибі за всі ваші теплі побажання. Я почуваюся краще, і вчора лікарі цивільного госпіталю в Страсбурзі дозволили мені повернутися в Італію, щоб продовжити лікування від пневмонії.

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Хочу подякувати медичному колективу, який дбав про мене з увагою і професіоналізмом", - написав глава Європейського парламенту.

Давіда Сассолі доставили в середу, 15 вересня, у Страсбурзький госпіталь після того, як у нього піднялась температура. Сассолі здав тест на коронавірус, результат був негативним. Медики діагностували у нього пневмонію.

Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році.  Очікується, що він піде у відставку після закінчення його повноважень у січні, хоча, як вважають, він прагне другого терміну. 

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