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Больной пневмонией глава Европарламента продолжит лечение в Италии

Среда, 22 сентября 2021, 14:49

Президент Европарламента Давид Сассоли, госпитализирован в Страсбурге с пневмонией, чувствует себя лучше, но продолжит свое лечение в Италии.

Об этом Сасолли рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Спасибо за все ваши теплые пожелания. Я чувствую себя лучше, и вчера врачи гражданского госпиталя в Страсбурге позволили мне вернуться в Италию, чтобы продолжить лечение от пневмонии.

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Хочу поблагодарить медицинский коллектив, который заботился обо мне с вниманием и профессионализмом", - написал глава Европейского парламента.

Давида Сассоли доставили в среду, 15 сентября, в Страсбургский госпиталь после того, как у него поднялась температура. Сассоли сдал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Медики диагностировали у него пневмонию.

Сассоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Ожидается, что он уйдет в отставку по окончании его полномочий в январе, хотя, как полагают, он стремится к второму сроку.

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Европарламент
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