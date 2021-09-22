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Співробітника Міноборони Німеччини запідозрили у правоекстремістських поглядах 

Середа, 22 вересня 2021, 16:41

Таємна служба Бундесверу запідозрила у праворадикальних поглядах одного зі співробітників Міноборони, що мав у тому числі доступ до чутливої інформації. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel з посиланням на свої джерела. 

Міноборони повідомило Бундестаг про те, що співробітник з Департаменту стратегії та операцій привернув увагу своїми крайніми правими поглядами і йому у зв’язку з цим закрили доступ до внутрішніх систем відомства. 

За інформацією видання, цей посадовець мав доступ до важливої інформації та документів, оскільки через саме цей департамент координуються усі місії спецпідрозділів Бундесверу і розвідки. 

Tagesspiegel повідомляє, що у Міноборони вже підтвердили цю інформацію та зазначили, що йдеться про цивільного співробітника. Речник Бундесверу наголосив, що у відомстві немає місця екстремізму та навіть один випадок - це "вже забагато".

У чому саме підозрюють посадовця та як стало відомо про його погляди, наразі не повідомляється. Його відсторонили від роботи до з’ясування, наскільки серйозними є ризики.

Зазначається, що це, з одного боку, тривожний сигнал, якщо така людина змогла тривалий час працювати у настільки важливому департаменті Бундесверу, але й індикатор того, що система запобіжників у відомстві працює.

У січні 2020 року військова розвідка заявила, що підозрює у прихильності до крайніх правих поглядів понад 500 військових Бундесверу. Влітку 2020 року вирішили частково розформувати елітний підрозділ сил спеціальних операцій KSK після скандалів щодо крайніх правих поглядів військовослужбовців та привласнення зброї.

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Німеччина
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