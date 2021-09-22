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Сотрудника Минобороны Германии заподозрили в правоэкстремистских взглядах

Среда, 22 сентября 2021, 16:41

Тайная служба Бундесвера заподозрила в праворадикальных взглядах одного из сотрудников Минобороны, имевшего в том числе доступ к чувствительной информации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Минобороны сообщило Бундестагу о том, что сотрудник из Департамента стратегии и операций привлек внимание своими крайне правыми взглядами и ему в связи с этим закрыли доступ к внутренним системам ведомства.

По информации издания, этот чиновник имел доступ к важной информации и документам, поскольку именно через этот департамент координируются все миссии спецподразделений Бундесвера и разведки.

Tagesspiegel сообщает, что в Минобороны уже подтвердили эту информацию и отметили, что речь идет о гражданском сотруднике. Представитель Бундесвера отметил, что в ведомстве нет места экстремизму и даже один случай - это "уже много".

В чем именно подозревают чиновника и как стало известно о его взглядах, пока не сообщается. Его отстранили от работы до выяснения того, насколько серьезны риски.

Отмечается, что это, с одной стороны, тревожный сигнал, если такой человек смог длительное время работать в столь важном департаменте Бундесвера, но и индикатор того, что система предохранителей в ведомстве работает.

В январе 2020 года военная разведка заявила, что подозревает в приверженности крайне правым взглядам более 500 военных Бундесвера. Летом 2020 года решили частично расформировать элитное подразделение сил специальных операций KSK после скандалов с крайне правыми взглядами военнослужащих и присвоении оружия.

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Германия
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