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ЕС призвал Сербию и Косово к диалогу для возобновления свободы передвижения

Четверг, 23 сентября 2021, 08:39

Европейский союз призвал Сербию и Косово немедленно вернуться к диалогу и обеспечить свободу передвижения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Мы призываем руководство Белграда и Приштины проявить ответственный подход и работать в рамках диалога при содействии ЕС, чтобы избежать дальнейшей эскалации, восстановить мирную атмосферу и работать над жизнеспособными решениями. В интересах всех искать путь вперед, который обеспечит свободу передвижения и улучшит повседневную жизнь людей", - говорится в заявлении.

В Брюсселе подчеркнули, что все соглашения, достигнутые в процессе диалога при содействии ЕС с момента его начала в 2011 году, остаются в силе и имеют обязательную силу для обеих сторон.

Напомним, два пункта пересечения границы между Косовом и Сербией заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

Обе стороны договорились в ходе переговоров при посредничестве ЕС в 2014 году разрешить беспрепятственное движение.

Однако официальные лица Косова заявили, что срок действия соглашения уже закончился, и теперь на территории действительны только соответствующие знаки Косова.

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Сербия Косово
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