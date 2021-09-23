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Торгівля, флот, ПП2: у Зеленського розповіли про зустріч з Джонсоном у Нью-Йорку

Четвер, 23 вересня 2021, 09:26

На зустрічі у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський та прем’єр Британії Борис Джонсон обговорювали поглиблення торгової і безпекової співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Офісом президента за підсумками розмови.

Зазначається, що сторони позитивно оцінили перші результати дії Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією, і двосторонній товарообіг за перше півріччя 2021 року зріс на понад 70%.

Обговорювали безпекову ситуацію на сході та довкола України, безпекову ситуацію в Чорному й Азовському морях та у Криму.

"Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту", - зазначають у повідомленні.

 

Володимир Зеленський подякував британській стороні за підтримку у створенні Кримської платформи та постійну увагу до ситуації на окупованому півострові. 

Також говорили про співпрацю у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для Європи у зв’язку із російським газопроводом "Північний потік-2". 

"Співрозмовники також обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства", - додають у комюніке.

Повідомляється, що Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона до України, а також висловив намір взяти участь у кліматичній конференції у Глазго, що відбудеться 1-2 листопада. 

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Зеленський Велика Британія
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